Frosinone, la nuova fidanzata di Luca Moro è un'ex di Uomini e Donne!

Luca Moro in love. L'attaccante del Frosinone si è fidanzato con un'amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne: la romana Camilla Mangiapelo. Dopo gli avvistamenti segnalati dai fan sui social network è stata la bionda influencer da oltre un milione di follower a postare una foto in cui sorride abbracciata al calciatore. Per il momento nessuna informazione in più ma secondo i beninformati la storia d'amore sarebbe sbocciata da poco, da qualche settimana.