La sexy modella passata dalla Champions alla prigione: oggi è su Only Fans. Ecco chi è

CALIFORNIA - Il siparietto nella finale di Champions League tra il Liverpool e il Tottenham nel 2019 è stato il trampolino di lancio verso l'enorme popolarità di cui sta godendo adesso Kinsey Wolanski. La modella americana, dopo la particolare invasione di campo nell'ultimo atto della più importante competizione europea per club, ha sfruttato a dovere il successo ottenuto spopolando letteralmente sui social. La Wolanski è finita anche in prigione dopo un tentativo fallito di invasione di campo nella finale di Copa America. Con 3,5 mlioni di follower su Instagram, Kinsey adesso ha aperto un account su OnlyFans, sito per adulti a pagamento. "La vita è vivere, quindi perchè no?", ha spiegato la modella e imprenditrice che sta curando nei minimi dettagli la sua immagine.