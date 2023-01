Chiara Nasti super festa per i 25 anni. E arriva il regalo a...Immobile

Tanti auguri Chiara Nasti! Il 22 gennaio la compagna di Mattia Zaccagni ha compiuto 25 anni. Un quarto di secolo che l'influencer napoletana ha deciso di festeggiare con una festa elegante e sfarzosa, organizzata dall'event e wedding planner Erika Morgera. Tra gli invitati la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, ma anche Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena . E in questo giorno così speciale Chiara ci ha tenuto a fare un annuncio importante che riguarda proprio l'attaccante della Lazio...

Ciro Immobile e il figlio di Zaccagni

Chiara Nasti ha fatto sapere che Ciro Immobile e la moglie saranno i padrini di Battesimo del figlio Thiago, nato lo scorso novembre. "Siamo molto felici di aver scelto voi come padrino e madrina per Thiago, per le persone che siete, i valori che avete ed il senso di famiglia che date. Siete una famiglia bellissima, vi voglio bene amici", ha scritto la futura moglie di Zaccagni. "Non vediamo l'ora, siamo felici", ha replicato Immobile, mentre Jessica ha aggiunto: "Questo scricchiolino ha rapito il nostro cuore".