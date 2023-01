Real, striscione shock degli ultras: "Anna Frank dell'Atletico"

ROMA - Nuovo inquietante episodio a margine del derby di Coppa a Madrid, alla vigilia del Giorno della Memoria. Dopo la bambola con la maglia di Vinicius appesa a un ponte accanto a uno striscione con scritto "Madrid odia il Real" è emerso - come riporta Mundo Deportivo - che l'ala estrema del tifo blancos, gli Ultras Sur, hanno esposto fuori dallo stadio Bernabeu uno striscione con la scritta 'Anna Frank è dell'Atletico', insieme ad una fotografia della giovane ebrea tedesca, ragazza morta nel 1945 in un campo di sterminio nazista. "Un fatto spregevole - come rimarca il quotidiano sportivo spagnolo - che è stato respinto dal mondo del calcio e dello sport, con dichiarazioni di condanna di Atlético Madrid, Real Madrid, Liga e federazione. Un messaggio deprecabile quello di questo striscione che circola da tempo e che ieri è stato esposto nei pressi del Bernabéu dagli Ultras Sur, gruppo espulso dallo stadio ma ancora attivo".