Bernardeschi in tv tra lacrime, Juve e segreti. E sulla moglie piovono critiche...

Prima volta insieme in tv per Federico Bernardeschi e la moglie Veronica Ciardi. La coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La conduttrice Mediaset ha prontamente chiesto al calciatore della loro nuova vita a Toronto: "Ci troviamo benissimo, volevamo toglierci dalla zona di comfort. Qui in Italia ho fatto esperienze pazzesche e quando ci è arrivata questa opportunità abbiamo deciso di coglierla. Siamo super felici". La parola è poi passata all'ex concorrente del Grande Fratello che ha spiegato cosa l'ha colpita fin da subito del marito: "La dolcezza, l'onestà e la purezza di lui mi hanno colpito. Siamo stati prima amici e poi abbiamo iniziato un rapporto d'amore. È davvero un ragazzo pulito, puro".

La storia d'amore tra Bernardeschi e la moglie

"Ci siamo conosciuti tramite amici in comune, uscivamo da due storie particolari, abbiamo iniziato a raccontarci, ad essere l'uno il diario segreto dell'altro e lì mi sono innamorata della sua anima. Non pensavo ad altro perche abbiamo un po' di differenza d'età (lei 37, lui 28, ndr) e questa cosa mi spaventava. Inizialmente il pensiero non è andato lì. Dopo un po' ci siamo incontrati a Formentera e lì è successo tutto", ha raccontato Veronica Ciardi a Verissimo. L'ex gieffina ha addirittura rifiutato la prima proposta di matrimonio di Bernardeschi, avvenuta due anni dopo il primo incontro. "L'età la spaventava molto ma è stata lungimirante. All'epoca dovevamo ancora crescere come persona e come coppia", ha aggiunto lo sportivo.

Le lacrime di Bernardeschi e Veronica Ciardi

Durante l'intervista Veronica Ciardi si è commossa parlando della morte del padre, che non è riuscito ad accompagnarla all'altare al matrimonio con Bernardeschi, celebrato nell'estate 2021, subito dopo il trionfo dell'Italia agli Europei. Anche il calciatore non è riuscito a trattenere le lacrime: "Era come un padre per me, ho un tatuaggio in suo onore. È stata una grave perdita". A Verissimo Veronica ha precisato di non rinnegare l'esperienza al Grande Fratello, che l'ha fatta crescere molto a livello personale, ma ora è contenta di dedicarsi a tempo pieno alla vita privata.

Le parole di Bernardeschi sulla Juve

"Cosa provi per la Juve visto quello che è successo di recente?", ha chiesto Silvia Toffanin. "Mi dispiace molto perche, ti parlo dal punto di vista interno, queste cose toccano proprio lo spogliatoio. Mi dispiace per i ragazzi. - ha risposto Federico Bernardeschi - Ma la Juve è una società forte, con uomini veri dentro, che si tireranno su come abbiamo fatto in passato nei momenti bui e sono sicuro che faranno grandi cose. Glielo auguro con tutto il cuore, perche se lo meritano. Tornare in una squadra italiana? Per ora sto bene lì, sono contento della mia scelta".

Pioggia di critiche per Veronica Ciardi

Sui social network tanti, tantissimi, hanno criticato senza freni l'aspetto di Veronica Ciardi, tornata in tv dopo tanti anni. L'ex modella è apparsa irriconoscibile per molti. "Cosa è successo a Veronica? Con quelle labbra ha cambiato fisionomia", ha scritto qualcuno. "Ma perché si è rifatta così tanto? Nemmeno la riconoscevo più", ha aggiunto un altro utente. "È un'altra persona proprio", ha ribadito un altro telespettatore. E c'è chi ha azzardato un paragone: "Sembra Ilary Blasi nera".