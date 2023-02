Lautaro Martinez si sposa! La proposta ad Agustina è da dieci e lode

Fiori d'arancio in vista per Lautaro Martinez . Il campione argentino ha fatto la proposta di matrimonio alla sua storica compagna, la modella Agustina Gandolfo. Una proposta da dieci e lode, più romantica che mai. Il giocatore dell'Inter ha chiesto la mano della sua dolce metà tra rose, petali a terra e un cuore gigante. Ad un certo punto il giocatore si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello di fidanzamento e ha chiesto ad Agustina di diventare sua moglie. La Gandolfo, 27 anni, ha prontamente detto sì. Il filmato è stato poi condiviso da Lautaro Martinez su Instagram : "Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano. Ti amo!".

La proposta di matrimonio di Lautaro Martinez ad Agustina Gandolfo

Lo stesso filmato è apparso sull'account social di Agustina Gandolfo che ha scritto: "Condividere il resto della mia vita con te, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita! Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me così tanto". La coppia, unita dal 2018, ha già una figlia, Nina, nata nel 2021 e attualmente è in attesa del secondogenito.