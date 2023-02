Ronaldo, la foto con Tyson scatena i fan dei due campioni

Serata "alternativa" per Cristiano Ronaldo che ha assistito all'incontro di boxe tra Tommy Fury e Jake Paul (vinto dal primo), svoltosi alla Diriyah Arena in Arabia Saudita. Ovviamente le attenzioni di media e fotografi sono andate per gran parte dell'evento sul fuoriclasse portoghese che, accompagnato dal figlio, si è accomodato in un palchetto riservato per vedere al meglio il confronto tra i due pugili.