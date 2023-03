Ronaldo, clamoroso retroscena dell'ex compagno: "Con Miss California..."

Simpson: "Ho avuto un appuntamento al ristorante con l'ex Miss California. E Ronaldo..."

Il 36enne ex difensore di Manchester United e Leicester tra le altre (ultima apparizione al Bristol City nella scorsa stagione), al podcast Under the Cosh ha rivelato un curioso retroscena che coinvolge Cristiano Ronaldo. Nell'estate 2016 Simpson aveva da poco vinto la Premier League con il Leicester di Claudio Ranieri e Cristiano Ronaldo aveva trionfato in Francia agli Europei con il suo Portogallo. I due ex compagni di squadra allo United si sono incontrati a Los Angeles: "Siamo andati lì per una tournée pre-campionato con il Leicester. Incredibile, giocavamo contro il Psg. Normalmente andiamo a fare amichevoli a Dublino e ora siamo a Los Angeles". Simpson era riuscito ad ottenere un appuntamento con una ex vincitrice di Miss California. "L'appuntamento però si stava trasformando in un incubo", ha rivelato il difensore. "Non stava andando bene, quando all'improvviso ho ricevuto un colpetto sulla spalla. Ho guardato in alto ed era Cristiano Ronaldo. Mi ha detto "Simmo" e io gli ho risposto "Ronny!". Mi sono alzato, ci siamo abbracciati e abbiamo fatto due chiacchiere". Dopo l'incontro con il suo ex compagno di squadra, l'appuntamento per Simpson ha preso una piega decisamente diversa: "Mi sono nuovamente seduto e lei mi chiede come faccio a conoscere Ronaldo. Le ho risposto che giocavo con lui, come se niente fosse. Da quel momento è completamente cambiata. Era diversa, e tutto perchè Ronaldo mi ha detto ciao".