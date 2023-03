Ronaldo, la curiosa richiesta ai dipendenti: ecco di cosa si tratta

RIAD (ARABIA SAUDITA) - È iniziata da pochi mesi l'avventura saudita di Cristiano Ronaldo . La stella dell' Al-Nassr si sta ambientando a Riad e si sta continuando a muovere per completare lo staff che lavorerà nella sua nuova casa e in quella futura, quando tornerà a Lisbona a fine carriera. Il team, che comprende camerieri, cuochi e professionisti specifici, dovrà gestire nel dettaglio la lussuosa vita del campione portoghese e della sua Georgina Rodriguez dietro uno stipendio da urlo che si aggira intorno ai 6mila euro.

Ronaldo, spunta una clausola...

Lavorare in casa Ronaldo richiede però massima precisione e una vita dedicata quasi esclusivamente alla gestione della lussuosa vita della sua famiglia. Secondo il quotidiano iberico 'Mundo Deportivo', il portoghese sottopone infatti ai suoi dipendenti un contratto del tutto particolare. Tra le pagine spicca un dettaglio che la dice lunga sulle esigenze dell'asso lusitano. Si tratta di un vero e proprio 'contratto di morte'. Ma cosa significa? Ogni dipendente che lavorerà a casa Ronaldo non dovrà riferire nulla di quello che accade tra le mura della residenza per 70 anni dopo la sua morte. Una clausola che mette in risalto quanto l'ex Real Madrid e Juventus tenga alla riservatezza assoluta.