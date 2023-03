Salah, che guaio: svaligiata la casa in Egitto!

IL CAIRO (EGITTO) - Prosegue il momento no per Mohamed Salah . Prima il rigore sbagliato al ' Vitality Stadium ' di Bournemouth con conseguente sconfitta per il 'suo' altalenante Liverpool e poi la brutta sorpresa che giunge dall' Egitto : la casa dell'ex attaccante della Roma è stata svaligiata nella serata di sabato.

Salah, ecco cosa hanno rubato i ladri

Secondo i media egiziani nessuno era presente in casa al momento dell'irruzione dei ladri che non hanno rubato gioielli ma solo alcuni decoder, indumenti, scarpe, televisori e un trofeo personale del fuoriclasse dei 'Reds'. È stata aperta un'inchiesta della polizia in attesa che il giocatore torni in patria per rispondere alla convocazione del ct Rui Vitoria. L'Egitto affronterà due volte il Malawi nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa: in casa il 24 marzo e in trasferta quattro giorni dopo.