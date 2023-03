Paola Saulino, dopo Jorginho nuovo flirt con un giocatore nel Napoli: ecco chi

Paola Saulino sempre più provocante. La modella e soubrette napoletana, tra una foto in ligerie e un selfie audace, si è lasciata andare a nuove rivelazioni sul mondo del calcio rispondendo al gioco vero-falso su Instagram. "È vero che ti ha scritto un giocatore del Napoli quest'anno?", ha chiesto un follower. "Sì, verissimo - ha risposto Paola - Non ho approfondito. Lo conoscevo già molto bene da Roma. Poi è andato a Napoli, mi ha voluto scrivere e salutare. È stato un piacere ma non mi sono soffermata. Non abbiamo mai litigato e ci siamo allontanati perché così è andata. Con educazione e chiarezza, c'è di peggio diciamo". La Saulino ha preferito non svelare l'identità dello sportivo in questione, ma molti utenti sui social hanno ricordato che tre giocatori che attualmente militano nel Napoli hanno avuto un passato alla Roma: Politano, Juan Jesus e Mario Rui.