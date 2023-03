Dybala e Oriana e la Tortilla Challenge: cos'è e come funziona

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno divertito i loro follower su TikTok mettendosi alla prova con la Tortilla Challenge . Cos'è e come funziona? In pratica due persone si sfidano a colpi di tortilla fredda, la celebre sfoglia di pasta messicana simile alla nostra piadina. Bisogna tenere la bocca piena d’acqua e non ridere al momento dello schiaffo. Si viene colpiti solo se si perde giocando a sasso, carta, forbice .

La Tortilla Challenge di Dybala e fidanzata

Molti non riescono nemmeno ad arrivare al fatidico colpo, finendo per ridere e schizzare acqua addosso agli sfidanti ancor prima di iniziare. La vera vittoria è ovviamente non ridere. Prima di Dybala e fidanzata diverse star di Hollywood si sono messe alla prova con questa sfida. Sono infatti diventati celebri i video in cui Kevin Hart schiaffeggia Dwayne Johnson The Rock ma anche quello in cui Demi Lovato e Jimmy Fallon si danno battaglia sull’account del Tonight Show.