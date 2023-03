Ronaldo cuore d'oro: il regalo alla sua Georgina emoziona tutti

MADRID (SPAGNA) - Cresce l'attesa per la seconda stagione di ' Soy Georgina ', la docuserie Netflix che racconta l'intimità della famiglia Ronaldo . Proprio ieri sera, la Rodriguez è stata ospite del programma televisivo spagnolo ‘El Hormiguero' e, per l'occasione, ha raccontato qualche aneddoto finora mai rivelato della sua storia con Cristiano Ronaldo , svelando in anteprima ultimi regali di compleanno che il campione portoghese le ha fatto.

Ronaldo e il regalo a Dubai

Un anno fa l'ex asso di Real Madrid e Juventus, oggi stella dell'Al-Nassr ha regalato alla sua Georgina un regalo da urlo: ha fatto proiettare una parte della docuserie ‘Soy Georgina' sul grattacielo più alto del mondo, l'iconico 'Burj Khalifa' di Dubai. La stessa Rodriguez ha poi rivelato che voleva vedere il suo documentario in spiaggia in compagnia del portoghese ma lui aveva rifiutato perché in realtà aveva già preparato quella sorpresa meravigliosa.

Ronaldo, che regalo a Georgina!

Il conduttore del programma spagnolo ha poi chiesto a un'emozionata Georgina il regalo ricevuto dal suo amato Cristiano in occasione dell'ultimo compleanno. La risposta dell'influencer è sorprendente e ha emozionato tutto lo studio: "Quest'anno mi ha dato il suo tempo - afferma la Rodriguez - perché il mio compleanno coincide sempre con le partite e trascorro pochissimi compleanni con lui e anche con i nostri figli. Mi sono sentita super felice". Poi l'influencer argentina ha svelato che Cristiano "non è molto materialista ma gli ho regalato tre macchine e non gliene regalerò altre. Non è più originale".