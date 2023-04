Lewandowski confessa: "A Euro 2016 è successa una cosa che mi ha scioccato"

BARCELLONA (SPAGNA) - Lo scorso 31 marzo, è stato presentato in anteprima su Amazon Prime il documentario " Unknown Lewandowski " sulla vita privata e professionale dell'attaccante del Barcellona dall'infanzia fino a oggi, punto di riferimento del club blaugrana a 34 anni. Il documentario rivela dettagli inediti sul giocatore: dalla sua passione per l'hockey su ghiaccio a momenti difficili come la perdita del padre, Krzysztof , durante l'adolescenza. Tra i tanti temi toccati anche quello, piuttosto delicato, che riguarda lui e in particolare la moglie Anna : pochi giorni prima l'inizio degli europei del 2016 la consorte ha subito un aborto spontaneo che ha inevitabilmente condizionato le prestazioni del bomber polacco nel torneo.

Lewandowski: "E' stato molto difficile"

"Era una situazione difficile per noi come famiglia. È stato molto difficile. Dovevo concentrarmi sul calcio in qualche modo, ma ho sempre avuto un problema molto più grande nella mia mente. Gli spettatori non avevano idea, si aspettavano solo che segnassi", spiega Lewandowski, preso di mira per aver mancato l'appuntamento con il gol nelle tre sfide contro Irlanda del Nord, Germania e Ucraina, segnando poi solo nel match dei quarti di finale contro il Portogallo. La coppia ha poi superato il trauma con la nascita delle figlie Klara, nata nel 2017 e Laura, nel 2020.