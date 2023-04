Chiara Nasti pazza di Zaccagni: la dolce dedica social e l'annuncio...

Chiara Nasti: la dedica alla sua dolce metà

Proprio l'influencer sui social ha svelato la data dell'attesissimo giorno, che sarà il prossimo 26 giugno, e ha poi dedicato un romantico pensiero al calciatore biancoceleste: "Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e ci continuerai a dare. Con te mi sento così felice e al sicuro che non potrei provare sensazione migliore con la sicurezza che il nostro legame è indistruttibile. Grazie per tutto il rispetto che mi porti che oggi giorno non è una cosa così tanto scontata. Amo il tuo essere così leale, onesto e umile. Ti amo (Ti amiamo)”. Queste le belle parole corredate da una foto che li ritrae insieme al figlio Thiago.