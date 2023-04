Balotelli e Fedez, show a cena: la strana sfida per decidere chi paga

Nel noto Podcast di Fedez "Muschio Selvaggio" sono soliti partecipare ospiti di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Il cantante, questa volta, ha invitato Mario Balotelli, come dimostrato nelle storie Instagram pubblicate e, al termine della puntata, i due sarebbero andati a cena insieme in un noto ristorante giapponese. Una volta recapitato il conto al tavolo, i due hanno usato uno stratagemma per decidere chi avrebbe pagato.