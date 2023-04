Dani Alves, svelato l'interrogatorio: dettagli hot della notte incriminata

L'emittente radiofonica spagnola Cadena SER è riuscita ad entrare in possesso delle ultime dichiarazioni pronunciate da Dani Alves . Il calciatore, lo scorso 17 aprile, ha testimoniato per la quarta volta davanti al giudice in merito a quanto accaduto qualche mese fa in una discoteca di Barcellona. Da gennaio il difensore è in carcere perché accusato di violenza sessuale. Secondo la versione del brasiliano, però, il rapporto con la ragazza 23enne sarebbe avvenuto in maniera consensuale.

Dani Alves in carcere: cosa ha detto all'ultimo interrogatorio

"Ho notato la sua buona disposizione dal modo in cui ballava, da come si avvicinava a me, da come ci scambiavamo gli sguardi", ha affermato Dani Alves per poi aggiungere: "Le ho chiesto di spostarci in bagno e lei ha detto di sì, che non c'era alcun tipo di problema. Le ho detto che sarei andato io per primo e che l'avrei aspettata dentro". Stando al racconto del giocatore all'interno della toilette le cose sarebbero andate in maniera diversa rispetto a quanto assicurato dalla presunta vittima.

Dani Alves racconta la notte della presunta violenza sessuale

I due, a detta di Alves, si sarebbero baciati e la donna a un certo punto avrebbe iniziato a praticare una fellatio e avrebbe domandato due volte allo sportivo "se mi piaceva e io ho risposto di sì". L'ex juventino, in seguito, le avrebbe chiesto di aspettarla qualche minuto per poi continuare ma questo comportamento avrebbe fatto arrabbiare la spagnola: "Fino a quel momento era andato tutto bene, volevamo farlo, avevamo lo stesso desiderio, poi non so cosa sia successo".