Ronaldo, svelata la sua nuova villa super lusso: le immagini dei lavori

Queste le sue parole a descrizione del post: "La casa di Cristiano Ronaldo a Quinta da Marinha è quasi pronta. Cascai ti aspetta". Quinta da Marinha è una località residenziale all'interno del comune di Cascais (residenza estera preferita della casata dei Savoia).

Diverse sono le proprietà in giro per il mondo di CR7: oltre alle due già citate a Madeira, c'è anche l'immobile di Torino con vista sulla città e l'altra nel Cheshire che usava quando giocava nel Manchester United. Infine, Ronaldo ha anche una casa per le vacanze a Marbella in Spagna.