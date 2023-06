"Sono più italiana o spagnola?": la rivelazione di lady Morata

Non solo calciatore e modella: Alvaro Morata e Alice Campello sono diventati ormai da anni due vere e proprie icone del mondo social, spopolando sia in Italia che in Spagna. Proprio la moglie dell'ex Juve, trasferitasi a Madrid da quando Morata gioca all'Atletico, ha risposto attraverso delle stories su Instagram ad alcune domande personali. In particolare, l'interrogativo dei fan ha riguardato la sua preferenza tra Italia e Spagna; questa è stata la sua risposta: "Amo la Spagna e mi sento a casa anche qua, però ovviamente sono italiana".