Lady Rooney e lady Vardy: nuove rivelazioni sulla guerra delle Wags

Coleen-Rebekah, le rivelazioni della stampa inglese

E a circa un anno di distanza il tabliod 'The Sun' spiega che Coleen ha rinunciato alla possibilità di ricorrere agli ufficiali giudiziari per ottenere i circa 930mila euro di risarcimento che il tribunale ha deciso di imporre a 'Becky'. Soldi che come hanno spiegato i legali di lady Rooney non sono arrivati nei tempi previsti dalla giustizia perché l'ex amica non è stata in grado di pagare per intero l'ingente somma. "Sebbene fosse possibile per la signora Rooney contemplare azioni esecutive contro la signora Vardy - spiegano gli avvocati, citati dal 'Sun' - come istruire gli ufficiali giudiziari o addirittura la bancarotta, la signora Rooney ha rifiutato di farlo e le ha concesso più tempo per pagare".