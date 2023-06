Relax, risate e scherzi per Gigio Donnarumma in vacanza. Il portiere del Paris Saint-Germain sta trascorrendo qualche giorno lontano da tutto e da tutti con l'amico Geolier, noto rapper napoletano. Il calciatore ha approfittato di una siesta del cantante per prenderlo in giro e versargli addosso dell'acqua. Un modo poco carino per svegliare Geolier, che ha reagito imbronciato mentre il giocatore ha riso per tutto il tempo.