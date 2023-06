Neymar diventa di nuovo padre: svelato il sesso con una super festa

Che sesso è stato svelato?

Il video mostra i preparativi e svolgimento del gender reveal: il tutto culmina quando Davi Lucca preme il fatidico pulsante. La cascata di coriandoli rosa non lascia dubbi: Bruna Bianciardi e Neymar avranno una bambina. "Non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento... - ha scritto la influencer e modella brasiliana a corredo del video postato sui propri canali social - Non vediamo l'ora di conoscerti di persona, FIGLIAAAAA! Sei il nostro regalo più grande!". Il tutto a pochi giorni di distanza dalle scuse pubbliche di Neymar a Bruna, per le accuse di tradimento.