Neymar non ferma i lavori nella sua proprietà: arriva la multa

ROMA - Neymar è stato multato per un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di sua proprietà in Brasile. Il giocatore brasiliano del PSG era già stato minacciato di un'altra multa da un milione di dollari (5 milioni di reales) per varie "infrazioni ambientali" osservate in questa lussuosa residenza situata nella località turistica di Mangaratiba, a 120 km da Rio, dove sono in costruzione un lago artificiale e una spiaggia.