Georgina e il nuovo orologio in yacht: quanto costa e che marca è

ROMA - Vacanze di lusso e non potrebbe essere altrimenti per Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez , che dopo la fine della stagione calcistica si stanno godendo il sole e il mare della Sardegna a bordo di un fantastico yacht. Giorni spensierati come mostrano i vari post social della coppia, che sfoggia ovviamente capi di abbigliamento griffati e preziosissimi gioielli .

Georgina sullo yacht con Cristiano: l'orologio è di lusso

Tra questi c'è un orologio di Georgina che non è sfuggito ai followers, un Brilliant Skeleton Northern Lights di Jacob & Co. da 66mila euro (questo il prezzo riportato sul sito ufficiale della casa produttrice). Un prezzo 'giustificato' dalla sua composizione: quadrante in cristallo minerale rosso, fibbia in acciaio inossidabile con 42 diamanti bianchi a taglio rotondo, cassa lucida con incastonato pavé di 251 diamanti bianchi rotondi, corona con 30 diamanti bianchi rotondi. Roba da ricchi insomma, tanto che ne sono stati prodotti solo 101 esemplari (varie le colorazioni) e uno di questi lo aveva già indossato la cantante Rihanna nella sua esibizione al Super Bowl.