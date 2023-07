Dall'Argentina: "Batistuta denunciato", ecco il motivo

ROMA - Si è creato un bel problema da risolvere per Gabriel Omar Batistuta. Questo mercoledì, il segretario generale dell'Unione argentina dei lavoratori rurali e degli scaricatori (UATRE), José Voytenco, ha spiegato che a seguito di un'ispezione nei suoi campi a Santa Fe ha rilevato una scena "oltraggiosa" e lavoratori costretti "in condizioni deplorevoli": “C'è stata una denuncia anonima che ha allertato sulla non conformità in un campo che è di proprietà del signor Gabriel Batistuta. Così è stata effettuata un'ispezione ed è stato possibile verificare quanto detto. C'erano lavoratori in una situazione di sfruttamento, mal pagati e in condizioni deplorevoli", ha detto alla radio "La Red". Il sindacalista ha proseguito: "Prima l'impossibilità di accedere ai campi ha attirato la nostra attenzione, era una cosa molto difficile, e poi quello che si vedeva era scandaloso. Sette lavoratori vivevano in alloggi precari, con giornate lavorative più lunghe rispetto alle otto ore stabilite: non sono stati pagati gli straordinari, non erano assunti, non avevano abiti da lavoro adeguati e alcuni avevano disabilità”.