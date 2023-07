Avvistati insieme Mbappé e Kim Kardashian: la foto alla festa li smaschera

ROMA - Sembra esserci del tenero tra Kylian Mbappé e Kim Kardashian . Ormai da tempo molti utenti sui social network hanno iniziato a ipotizzare che possa essere nato qualcosa tra loro, anche se l'attaccante francese del Psg ha sempre tenuto segrete le sue vicende sentimentali. Ad alimentare il gossip, però, ci hanno pensato una serie di immagini che sono circolate sul web, in cui si vedono in due a un mega party negli Stati Uniti, precisamente a Miami.

La maxi festa a Miami

La festa, organizzata da Michael Rubin (proprietario del marchio di abbigliamento Fanatics e capo di un conglomerato di aziende legate al commercio elettronico), è stata imponente e si è svolta in un'esclusiva zona di Long Island valutata 50 milioni di dollari. Hanno partecipato molte celebrità tra cui Tom Brady, Kevin Durant, James Harden, Justin Bieber, Beyoncé, Ben Affleck, Jennifer Lopez e, appunto, anche Kylian Mbappé e Kim Kardashian. Le immagini non rivelano nulla di clamoroso, è vero. Ma sono state sufficienti per alimentare le voci su una possibile relazione.