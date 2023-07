Beckham svela la sua scelta che fece scoppiare a piangere Victoria

David Beckham ha fatto una importante rivelazione sulla sua carriera calcistica. Nel 2013, quando il suo contratto con LA Galaxy era in scadenza e stava pertanto lasciando gli Stati Uniti, l'ex calciatore aveva promesso alla moglie Victoria che dopo il suo ritiro ufficiale avrebbero vissuto a Londra. Una telefonata all'ultimo minuto ha però cambiato per sempre il destino della coppia e spezzato il cuore dell'ex cantante delle Spice Girls.

"Quando l'ho detto a Victoria è scoppiata a piangere"

"Per la prima volta Victoria poteva scegliere dove trasferirci perché io ero pronto al ritiro, fino a quel momento la famiglia aveva sempre seguito me - ha raccontato David Beckham al The Sun - Lei voleva tornare a Londra, dove ha sede la sua casa di moda. Ma all'improvviso ha squillato il telefono: era il presidente del Paris Saint-Germain. Un'offerta che non sono riuscito a rifiutare. Quando l'ho detto a Victoria lei è scoppiata a piangere".

David Beckham: "Victoria è una donna incredibile"

“Sapevo che mi era stata offerta l'opportunità di vincere un altro trofeo. - ha aggiunto Beckham, riferendosi alla Ligue 1 vinta proprio con il PSG prima del ritiro avvenuto il 16 maggio 2013, all'età di 38 anni- Victoria è una donna incredibile. Non credo di aver mai incontrato nessuno che lavori tanto quanto lei. È impegnata non solo con la nostra famiglia, ma anche con i suoi affari, e nel corso degli anni è riuscita ad avere un tale successo grazie al suo duro lavoro".