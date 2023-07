Gaia De Rossi compie 18 anni: i messaggi di Sarah Felberbaum e Daniele

È un giorno speciale per Gaia De Rossi , che compie 18 anni . La figlia di Daniele De Rossi , nata dalla ex Tamara Pisnoli , diventa finalmente maggiorenne e, per l'occasione, il papà e la compagna Sarah Felberbaum gli hanno dedicato due post sui social con dei messaggi emozionanti.

Gaia De Rossi, il messaggio di papà Daniele

Queste le parole dell'ex capitano della Roma, che ha condiviso anche alcune foto insieme alla figlia: "Io e te ridiamo insieme Gaietta mia. Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18 anni e sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Auguri amore mio. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande perché so già che mi piacerà molto".

Gaia De Rossi, il messaggio di Sarah Felberbaum

Queste le parole della compagna di De Rossi, Sarah Felberbaum: "Auguri piccoletta mia. Grazie della fiducia che mi hai dato negli anni, dell’amore folle che mi dimostri e che mi fa sentire speciale e mi ha reso una persona migliore. Non vedo l’ora di vedere come continuerà questa fantastica avventura".