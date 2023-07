Del Piero in barca: la foto dalla Costiera Amalfitana scatena i social

Momenti di relax per Alessandro Del Piero . L'ex capitano della Juventus è tornato dagli Usa e con la propria famiglia ha fatto tappa in costiera amalfitana . Come rivelato da Chi, Del Piero ha incontrato gli amici di sempre, come l'imprenditore della moda Gianluca Isaia e l'ex ferrarista Jean Alesi.

Come hanno reagito i tifosi della Juve?

Inoltre, la foto pubblicata da Del Piero su Instagram, in cui è in compagnia della moglie in barca, ha scatenato le reazioni dei tifosi. Simone, per esempio, ha invocato così il ritorno di Del Piero in bianconero: "Io penso che la maggior parte degli Juventini con tutte le cose che c’erano da guardare in questa foto, hanno guardato i tuoi piedi.. pensando a quanti gol e a quanto ci hai fatto godere quando eri alla Juve!!! Torna capitano il popolo bianconero ha bisogno di te!!", così come Rosario: "Sono felice di vederti in vacanza! Ma lo sarei ancora di più se fossi alla continassa a seguire e dirigere la Juventus". Non sono mancati dei commenti positivi sull'ottimo stato di forma mostrato da Del Piero, il quale è sempre più amato dal popolo bianconero e non solo.