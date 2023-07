Beckham scatenati: così hanno festeggiato l'ultima vittoria dell'Inter Miami

David e Victoria Beckham scatenati dopo la recente vittoria dell'Inter Miami contro il Cruz Azul (che ha segnato il debutto da favola di Leo Messi). La stilista ha festeggiato il marito intonando un pezzo delle Spice Girls - Say You'll Be There - al karaoke. A un certo punto alla performance si è unito anche l'ex calciatore, oggi proprietario del club americano, deliziando così tutti i presenti. Il video è stato poi postato su TikTok, dove è stato molto apprezzato da tutti i follower.