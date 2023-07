Del Piero, Totti e tanti campioni insieme per "Shoot for Love"

"Shoot for Love" è l'ultimo progetto calcistico nato a scopo di beneficenza che coinvolge tanti campioni come Alessandro Del Piero e Francesco Totti. L'idea parte da Seoul, con l'obiettivo di raccogliere fondi e aiutare le persone in difficoltà attraverso degli eventi che vengono streammati su un canale YouTube da oltre 100mila iscritti. Oltre ai due numeri dieci di Juve e Roma, sono stati inclusi anche Nesta, Kakà e Roberto Carlos.

Shoot for Love: il progetto di beneficenza che coinvolge Del Piero e Totti

Cam Mitchell è uno dei presentatori di Shoot For Love, progetto nato a Seoul con lo scopo di aiutare persone in difficoltà e di raccogliere fondi. Il loro canale su YouTube vanta più di 100 mila iscritti e ha ospitato le challenge che hanno visto ospiti tanti calciatori, tra cui Del Piero e Totti. Di seguito le sue parole a riguardo: "Shoot for Love è stato creato per produrre contenuti di calcio divertenti con lo scopo di aiutare le persone bisognose. Il calcio è lo sport più bello di tutti e crediamo che abbia il potere di aiutare tanta gente. Nasce a Seoul, in Corea. Abbiamo raggiunto 1.4 milioni di abbonati e siamo riusciti a donare più di 1 milione di dollari a diversi enti di beneficenza".