Falcao diventa padre per la quinta volta e sceglie un nome insolito

L'ex attaccante colombiano Radamel Falcao è diventato di nuovo papà. La sua compagna, la modella Lorelei Tarón, lunedì, ha messo al mondo il quinto figlio della coppia. Si tratta di una bambina che i genitori hanno deciso di chiamare con un nome insolito: la piccola, infatti, è stata registrata come Heaven, che in italiano significa paradiso. "Sei quel piccolo angolo di paradiso che è venuto a completare la nostra vita e la nostra famiglia. Oggi ci hai stretto le dita per la prima volta con la tua manina e hai catturato i nostri cuori per sempre. Ti amiamo per sempre. Grazie a Dio. Non abbiamo parole per esprimerti la nostra gratitudine", hanno scritto Falcao e Taron sui loro profili Instagram.