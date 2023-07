Sergio Rico, il messaggio d'amore in ospedale per la moglie è commovente

Sergio Rico si trova ancora in ospedale. Netti i miglioramenti dopo il grave incidente, il coma e il trauma cranico. Presto il portiere del Psg subità una nuova operazione. Intanto, la moglie dell'estremo difensore, Alba Silva, ha pubblicato su Instagram delle foto e ha aggiunto: “Non ho molto da insegnarti o da dirti, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato durante questi due mesi, ma preferisco rimanere con ciò che è importante, che stiamo bene e che non avrò una vita per ringraziarti di così tanto amore in ogni tuo gesto e messaggio. Grazie".