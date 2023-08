Compleanno in Salento per Conte: il messaggio social e l'episodio di Lecce

Conte festeggia il compleanno a Lecce: il messaggio su Instagram e l'episodio in Via Oberdan

Antonio Conte si gode i suoi giorni di vacanza e il compleanno in Salento. A casa, tra i suoi cari, l'ex allenatore di Juve e Inter ha spento le candeline, festeggiando i suoi 54 anni. E ha immortalato il momento con un video davanti alla torta, lanciando un messaggio per ringraziare tutti i suoi followers su Instagram: "Grazie a tutti per gli auguri e l'affetto che mi avete dimostrato". Eppure, Conte è stato protagonista anche di un episodio curioso a Lecce. Nella sua città nativa, è stato travolto da un'ondata di persone mentre si gustava un caffè con gli amici in un bar del centro. Traffico bloccato e macchine ferme su Via Oberdan per tutti gli automobilisti che sono scesi per chiedergli foto, autografi o semplicemente fargli gli auguri.