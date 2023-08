L'ex Real potrebbe interpretare il nuovo James Bond: indizio dalla Spagna

ROMA - Vi ricordate Royston Drenthe , ex laterale mancino olandese del Real Madrid ? L'ex giocatore dei 'Blancos' è infatti uno dei candidati per ricoprire il ruolo del prossimo James Bond sostituendo così Daniel Craig . Il 36enne, che non ha abbandonato il calcio e milita negli olandesi dei Kozakken Boys , è stato inserito dai bookmakers come nuovo 007 e la quota è crollata vertiginosamente: la quota, al momento, è di 500 a 1. "So che Daniel Craig lascerà presto il ruolo di James Bond... è quello il prossimo lavoro per me? Penso che dovrei migliorare un po' di più il mio inglese!", scherzava qualche anno fa l'ex Feyenoord , al Real Madrid dal 2007 al 2010, con esperienze all'Hercules di Alicante e all'Everton.

Drenthe in lizza per il ruolo di 007

Drenthe è uno dei nomi papabili per il ruolo di agente 007 più famoso nella storia del cinema al fianco di attori di prima fascia come Damson Idris, Aaron Taylor-Johnson, Rege-Jean Page, Idris Elba, Henry Cavill, James Norton e Rege-Jean Page. Un ruolo, quello di attore, che ha sorpreso lo stesso Drenthe, protagonista di una serie tv olandese, 'Mocro Maffia', nella quale ricopriva il ruolo di gangster: "Non ho mai preso sul serio l'idea di intraprendere una carriera", svela l'ex Real Madrid. "Dicevo sempre a mia madre che un giorno volevo fare l'attore, era una cosa che prendevo molto sul serio. Oltre al calcio, era un altro dei miei sogni".

Drenthe, dal calcio al cinema

Sulla sua carriera di attore, Drenthe sottolinea di essere "il tipo di persona che è felice di provare qualsiasi cosa, quindi non ho avuto problemi a presentare il mio nome per il casting per 'Mocro Maffia'. Posso ricordo il mio agente - spiega l'ex laterale sinistro classe 1987 - che mi diceva cosa stessi facendo ma volevo fare un tentativo; gli ho chiesto di far sapere ai produttori della serie tv che ero interessato e subito dopo mi hanno inviato una sceneggiatura e mi hanno detto che avevo tre settimane per preparare l'audizione. Quando è arrivato il giorno della mia audizione, il team del casting non riusciva a credere che fosse la prima volta che recitavo. Erano così sorpresi che non avessi mai fatto niente del genere prima. Tre giorni dopo li ho sentiti e mi hanno detto che ero idoneo", ricorda l'ex giocatore del Real Madrid.