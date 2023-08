Berardi di nuovo papà: è nato il secondo figlio, l'annuncio social

Fiocco azzurro per Domenico Berardi . Il giocatore ha annunciato sui social network la nascita del figlio Riccardo , frutto del grande amore che da tempo lo lega a Francesca Fantuzzi . La coppia ha già un bambino, Nicolò, nato due anni prima del matrimonio celebrato nel 2022. Tra i tanti commenti di auguri e congratulazioni anche quelli di altre wags come Veronica Martinelli (moglie di Lorenzo Pellegrini), Miriam Sette (sposata dal 2020 con Spinazzola) e Rachele Risaliti , l'ex Miss Italia incinta di Castrovilli.

La storia d'amore tra Berardi e Francesca Fantuzzi

Berardi e la moglie si sono conosciuti nel 2012: a fare il primo passo è stata Francesca che, dopo aver notato lo sportivo in campo in una gara della Primavera del Sassuolo, ha deciso di scrivergli su Facebook. Da allora i due non si sono più lasciati e hanno vissuto il loro amore nel massimo riserbo. Il loro matrimonio è stato curato dal popolare wedding planner Enzo Miccio.