Osimhen e Chiellini mettono all'asta le proprie maglie per beneficenza

Il calcio come tramite per fare del bene: con questo mantra è nata One Shirt Pledge , un'asta di beneficienza che si incontra anche con la tecnologia del blockchain. Diversi i giocatori che hanno deciso di partecipare all'iniziativa: da Chiellini a Osimhen fino a Cristian Romero e Juan Mata .

One Shirt Pledge, cos'è e come funziona

Queta la nota ufficiale: "Le maglie delle leggende dello sport saranno autenticate digitalmente per un'asta unica nel suo genere. Nella giornata di domani saremo lieti di annunciare il lancio di One Shirt Pledge, un'asta di beneficenza in cui l'immutabilità della blockchain incontra il mondo del collezionismo sportivo. A partire dal 26 agosto alle ore 12:00 fino al 2 settembre 2023 alle ore 14:00, daremo agli appassionati di sport la possibilità di fare offerte tramite MatchWornShirt, fornitore leader di cimeli indossati durante le partite, su maglie della collezione personale di leggende dello sport e donate per la causa".

"Un modo unico di abbracciare lo sport fisico e quello digitale"

Il comunicato conclude: "Tuttavia, l'asta non si limita a fare offerte per le maglie indossate da icone del calcio come Victor Osimhen, Giorgio Chiellini e Juan Mata. Infatti, ciascuno di questi oggetti da collezione sarà per la prima volta verificato sulla Chiliz Chain, per dimostrare l'autenticità dell'articolo. Inoltre, coloro i quali si aggiudicano gli oggetti all’asta, tramite il chip NFC apposto sui cimeli, potranno visualizzare il video nel quale il donatore stesso spiega le motivazioni e l’impegno scelto all'interno delle aree di azione di Common Goal. Quest'iniziativa segna l'ultimo passo del nostro viaggio verso la creazione di esperienze Web3 innovative pensate per i fan, offrendo alla nostra comunità un modo davvero unico di abbracciare il mondo dello sport fisico con quello digitale. L'asta è in collaborazione con Common Goal, un movimento che mira a unire la comunità calcistica mondiale nell'affrontare le più grandi sfide sociali del nostro tempo".