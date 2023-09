Messi, l'incontro emozionante con il piccolo fan: è il figlio di Sneijder

ROMA - Incontrare a tu per tu il proprio idolo calcistico è sempre un'emozione: ed è emozionante il video postato sui propri social da Yolanthe Cabau, ex moglie di Wesley Sneijder che ritrae il figlio della coppia Xess Xava che incontra Leo Messi. Felicità incontenibile del piccolo che si reca all'hotel dove soggiorna l'asso argentino per incontrarlo. Di certo Messi certo ha accantonato la polemica innescata dal connazionale di Sneijder, Van Gaal (che ha parlato di Mondiale pilotato per far vincere l'Argentina): anzi, non sono mancati abbracci e sorrisi da parte di entrambi, con il figlio di Sneijder che corre incontro al proprio idolo indossandone la maglia. Certo, è ancora quella del Psg (esperienza che Neymar ha definito "inferno" per entrambi) con il numero 30, ma c'è da scommettere che Messi abbia regalato una nuova casacca al piccolo fan, per aggiornarne la collezione...