Stefano Sensi di nuovo papà: è nato il secondo figlio del calciatore

Fiocco celeste per Stefano Sensi! Il giocatore dell'Inter è diventato papà per la seconda volta: il centrocampista ha annunciato sui social network la nascita di Leonardo, postando una foto accanto al neonato e alla moglie Giulia Amodio. "29-9-23 ore 23:03 il nostro cuore si è riempito di gioia. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Sei stato un vero campione! La mamma e il babbo ti amano già alla follia", ha scritto il calciatore. Pioggia di like e commenti, tra cui quelli di altre wag come Chiara Nasti (moglie di Mattia Zaccagni della Lazio) e Zoe Cristofoli (compagna di Theo Hernandez del Milan).