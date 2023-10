Ronaldo di nuovo in tribunale dopo l'accusa di stupro: i dettagli

Oltre alle gesta in campo, Cristiano Ronaldo fa parlare di se anche per le questioni extra calcistiche . Quest'oggi è attesa l'udienza relativa all'ottenimento delle quattro mensilità (per un ammontare di 19.5 milioni di euro lordi) nei confronti della Juventus .

Ronaldo, scontro legale in America. Cosa è successo?

Gli avvocati del fuoriclasse portoghese, inoltre, quest'oggi saranno in tribunale in America per la battaglia legale nata in seguito alle accuse di stupro da parte di Kathyrin Mayorga, con l'episodio che sarebbe avvenuto nel 2009 in un albergo di Las Vegas. I legali di Ronaldo sottolineano che il rapporto sessuale sarebbe avvenuto consensualmente, con il calciatore che avrebbe sottoscritto con la donna un accordo di riservatezza, versandole circa 375mila dollari. La causa era stata archiviata nel giugno del 2022, ma gli avvocati di Mayorga stanno cercando di riaprire la causa civile intentanta per la prima volta in Nevada nel 2018, sottolineando l'errore dell'archiviazione e nel respingere ripetutamente i tentativi di Mayorga di aprire e includere come prova l'accordo di riservatezza firmato nel 2010, accettando pagamenti da Ronaldo.