Leao a Striscia la notizia: "Ho sbagliato, chiedo scusa"

Rafael Leao a Striscia la notizia. Il calciatore portoghese è stato raggiunto e rimproverato dall'inviato Max Laudadio per via della sua guida irresponsabile. L'attaccante del Milan ha infatti postato sui social network un video in cui si riprende alla guida con il cellulare. "Stavi guidando e hai fatto un video con il cellulare, ma non si fa...un campione come te", ha fatto notare Laudadio. Pronte le scuse del giocatore...