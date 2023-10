Cristiana Capotondi: "Mourinho non si può non amare"

Cristiana Capotondi è tornata a parlare di calcio, sua grande passione, in un'intervista concessa a I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. "Vivendo a Milano da tantissimi anni, Mourinho non si può non amare, almeno metà della Milano calcistica lo adora. - ha affermato l'attrice - Io con gli anni sono diventata una tifosa molto leggera, mi piace guardare il calcio, la Champions, i campionati stranieri, ma tifo solo la Nazionale". Dal 2018 la Capotondi è vice presidente della Lega Pro e in passato è stata pure capodelegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile.