Chiara Ferragni, arriva il commento della moglie di Bonucci: "Sono giorni tristi"

Cosa ha detto Lady Bonucci?

La coppia è legatissima all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato il piccolo Matteo. Ovviamente non sono mancate delle donazioni da parte di Bonucci, così come una camminata di oltre 300 km organizzata l'anno scorso da sua moglie con l'obiettivo di raccogliere fondi utili da destinare al nosocomio sensibilizzando tutti sul tema. Soldi sì, ma anche un messaggio. Di vita, di speranza, di percorso. Proprio per questo la vicenda di Chiara Ferragni ha scosso Martina Maccari che ha scritto: "Questi, per me, sono giorni tristi. Senza bisogno di schieramenti, il bene sta solo da una parte. Quella del cuore".