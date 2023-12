Ronaldo, il progetto da 30 milioni in rovina: tutto abbandonato

Non è andato in porto il progetto di Cristiano Ronaldo relativo alla creazione dell'Hotel Pestana CR7 a Manchester, il cui valore superava i 30 milioni di euro .

Ronaldo e l'Hotel non costruito a Manchester

La progettazione è cominciata nel 2020 ed erano previste 151 camere con tutti i tipi di lussi nel cuore di Manchester. Un hotel che avrebbe dato lavoro a più di 900 persone e che prometteva di contribuire con quasi 64 milioni di euro all'economia locale. L'edificio però è rimasto in rovina, come documentato dal Sun che ha mostrato i soffitti scoperti e la vernice rimossa dalle pareti . Un progetto che rimane in alto mare e la cui concessione edilizia è appena scaduta senza che sia stato fatto alcun lavoro.