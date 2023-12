Minaccia un vicino con la motosega: maxi multa per un ex Milan

L'ex portiere della nazionale e del Milan, Jens Lehmann, deve pagare 420.000 euro per diversi reati penali secondo quanto stabilito dal tribunale distrettuale di Starnberg. Le condanne si riferiscono a un attacco effettuato con una motosega alle travi del tetto di un vicino di casa e per frode durante il parcheggio all'aeroporto di Monaco. Lo riporta la Bild, che specifica inoltre che "ora un testimone riferisce cosa ha osservato esattamente durante quell'attacco e quale trucco ha usato Lehmann per eludere le tariffe di parcheggio", nel periodo tra il 2021 e il 2022. A tradire l'ex portiere, sarebbe stata la videosorveglianza.