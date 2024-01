Gascoigne, lite fuori da un hotel: il terribile racconto di un testimone

Gascoigne, cosa è successo?

A raccontare l'episodio è stato Terry Swinton, un cliente dell'albergo. Swinton, che ha confessato di essere un fan dell'ex Lazio, ha visto Gascoigne litigare con due persone che gli chiedevano dei soldi, spingendolo a intervenire per sedare l'alterco. Il racconto e la descrizione dello stato di Gascoigne è da brividi: "Lui è un eroe per me, quando l'ho visto mi si è spezzato il cuore a dire il vero. Stavo guardando Arsenal-West Ham ed ero sceso per fumare una sigaretta. Le due persone intorno a lui stavano cercando di portargli via dei soldi. Sono intervenuto e ho detto a Gazza di entrare. Era fisicamente e mentalmente malconcio. Io sono della vecchia scuola, se vedo qualcuno nei guai mi voglio assicurare che torni a casa sano e salvo. E poi, ripeto, si trattava di Paul Gascoigne. L’indomani l’ho visto nuovamente, alla reception, gli ho dato il buongiorno e gli ho chiesto come si sentisse. Mi si è spezzato il cuore di nuovo vedendolo in questo modo. Davanti a me c’era un uomo che riusciva a malapena a mettere insieme una frase".