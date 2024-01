Lazio-Roma, arrestato l'uomo che ha lanciato il petardo in Curva Sud

ROMA - Svolta nelle indagini inerenti gli scontri durante il derby Lazio-Roma di mercoledì pomeriggio (10 gennaio) allo Stadio Olimpico valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', la polizia avrebbe identificato e arrestato un ultrà della Lazio di 42 anni, con precedenti per reati in ambito sportivo e per droga, autore del lancio di un petardo - dal settore della tribuna Tevere verso i distinti accanto alla Curva Sud giallorossa - che ha colpito due spettatori e provocato a una delle vittime l'ablazione dell'orecchio. A carico del 42enne sarebbe stato contestato il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate. La Questura avrebbe inoltre avviato tutte le procedure per l'emissione del daspo, forse anche a vita.