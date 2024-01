Antonella Fiordelisi esce allo scoperto con Vicario: "Lui la tratta da principessa"

È amore tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario. Dopo i gossip dell'ultimo periodo la modella e influencer, con un passato nella schema, ha confermato sui social network la liaison con il portiere del Tottenham. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto delle sue gambe allungate e adagiate su quelle di un uomo in una macchina di lusso. In una recente intervista a Fanpage Antonella, dopo aver smentito i presunti flirt con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ha dichiarato: "Finalmente frequento una persona che mi piace per davvero, con cui sto bene".