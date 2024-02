Messi e la griglia speciale che ha cambiato la vita di un commerciante

Leo Messi ha cambiato la vita di Guillermo, un piccolo imprenditore argentino che fabbrica griglie. Tutto è iniziato dopo che l'uomo ha aperto un profilo Instagram per pubblicizzare la sua attività e ha ricevuto un messaggio da parte di Antonela Roccuzzo, la moglie dell'attaccante. "Buongiorno, di recente un amico ha comprato da te una griglia e tu l'hai mandata qui a Miami, volevo sapere se potevo ordinarne una più grande e spedirla nello stesso posto", ha scritto la signora Messi. "Io e i miei figli siamo paralizzati. Non sappiamo cosa dirti. Sarà un piacere e un onore prepararvi la griglia", è stata la risposta del commerciante, che ha poi condiviso lo scambio di battute sui social.

La griglia personalizzata di Leo Messi

Incredulo, Guillermo si è messo al lavoro: "Ho realizzato per Messi una griglia personalizzata, in acciaio inox, con delle incisioni per omaggiare il calciatore. Ho comunicato con Antonela tramite audio e si è mostrata molto disponibile, molto normale". Sulla griglia è impossibile non notare un'immagine della Pulce con le dita puntate verso il cielo, insieme ai nomi della moglie e dei tre figli Thiago, Ciro e Mateo. Sono state incise inoltre tre stelle, che fanno riferimento ai tre Mondiali vinti dalla Nazionale argentina.