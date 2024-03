Pellegri e la sorpresa di compleanno di Carolina Stramare

Carolina Stramare sempre più innamorata di Pietro Pellegri . Il 17 marzo il giocatore ha compiuto 23 anni e per l'occasione l'ex Miss Italia ha organizzato una romantica sorpresa per la sua dolce metà. Rientrando a casa l'attaccante ha trovato il soggiorno addobbato a festa, con palloncini blu a forma di cuore e Carolina con in mano una torta di compleanno con delle candelina da spegnere.

Il compleanno di Pellegri, il messaggio di Carolina

"Per i tuoi valori, per il tuo rispetto e l'amore che sai dare - ha scritto Carolina Stramare tra le storie di Instagram - per avermi insegnato a riconoscere le carezze e perché tra tutti i colori sei quello con cui mi sento meglio, sono tanto fiera di avere un uomo come te al mio fianco. Buon compleanno, sei il mio cielo pieno di stelle". La coppia è unita da quasi un anno.